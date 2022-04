Milan, col Genoa è necessario vincere: Pioli e Calabria tracciano la strada. Formazione: ecco i titolari

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo i due deludenti pareggi contro Bologna e Torino, il Milan affronterà stasera il Genoa davanti agli (almeno) 65mila spettatori di San Siro: l'obiettivo è tornare immediatamente alla vittoria, ritornando a segnare e continuando ad ingaggiare un triello con l'Inter e con il Napoli in campionato che influirà e sarà influenza anche dal prossimo derby di martedì in Coppa Italia.

Strada tracciata

D'altrone, il Milan ha dimostrato di avere le carte in regola per crederci e Pioli ne è, sempre, assolutamente convinto: "È giusto crederci fino alla fine perché siamo forti. Siamo stati davanti a tutti per tanto tempo, non ci sei lì per fortuna; non stiamo vincendo ora per sfortuna, ma dobbiamo metterci qualcosa in più. Tutti insieme siamo più forti: la squadra darà il massimo fino alla fine perché ci crediamo, abbiamo qualità e ha il rossonero dentro". Davide Calabria, capitano rossonero, è dello stesso avviso: "Ci stiamo mettendo tutto quello che abbiamo. Siamo consapevoli del nostro potenziale. Gol? Bisogna tirare di più, senza per forza limitarci al giro palla e magari a far svanire l'azione".

La probabile formazione

La strada è, dunque, tracciata così come sembra essere tracciata la formazione dei 'titolari più affidabili' che dovrebbe scendere in campo questa sera. Maignan in porta. Difesa con Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez. Bennacer e Tonali in mediana. Giroud di punta supportato da Saelemaekers (in vantaggio su Messias), Kessie e Leao. Panchina per Diaz e Rebic. Fuori Ibrahimovic, Florenzi, Romagnoli e il lungodegente Kjaer.