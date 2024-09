Milan, come intervenire? Tassotti: "Per gradi. Bisognerà essere più prudenti"

Inizio di stagione travagliato per il Milan. I rossoneri hanno iniziato il ciclo di Paulo Fonseca come peggio non avrebbero potuto: nelle prime tre giornate contro Torino, Parma e Lazio il Diavolo ha ottenuto solo due punti e incassato una sconfitta con la squadra emiliana neopromossa. Sul banco degli imputati allenatori, giocatori e società. Tanta perplessità per una fase difensiva che se possibile sembra essere peggiorata anche rispetto all'anno scorso. Di questo ha parlato l'ex difensore e vice allenatore rossonero Mauro Tassotti, in un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Tassotti su come si può intervenire in questo momento nel Milan: "Come intervenire? Procedendo per gradi. In questo momento il Milan fatica a mettere in pratica un calcio aggressivo e di dominio, è un momento particolare della stagione in cui non c’è la condizione fisica ideale, in cui tanti giocatori sono nuovi e arrivati dopo. Un allenatore ha bisogno di tempo per entrare nelle teste dei giocatori. Ora bisognerà essere più prudenti, ci sarà un momento in cui arrivare ad attuare le idee dell’allenatore nella loro pienezza. Questo Milan non è in grado di farlo, magari tra 20 giorni sì"