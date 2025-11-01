Milan, come stanno Leao e compagni? Le ultime dall'allenamento di ieri

Ieri mattina il Milan si è allenato a Milanello ed è arrivata una notizia importante in vista di della sfida di domenica sera contro la Roma: Rafael Leao, alle prese con un'infiammazione all'anca, ha infatti lavorato regolarmente in gruppo ed è quindi recuperato per la partita contro i giallorossi allenati da Gasperini. Difficilmente saranno invece a disposizione Fikayo Tomori e Santiago Gimenez che hanno proseguito le cure per i rispettivi problemi fisici (al ginocchio per il difensore e alla caviglia per l'attaccante). Pervis Estupinan e Ardon Jashari hanno lavorato per tutta la seduta in gruppo come l'altro ieri, mentre Adrien Rabiot e Christian Pulisic hanno lavorato ancora a parte sui campi del Centro Sportivo di Carnago.

Nella giornata odierna si avrà un quadro ancora più chiaro della situazione.