Milan-Roma, arbitra Guida: la designazione completa

Oggi alle 07:12News
di Manuel Del Vecchio

E' stato designato l'arbitro di Milan-Roma, gara valida per la 10^ giornata di Serie A in programma domenica alle 20.45 a San Siro: sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Questa la squadra arbitrale al completo:

Arbitro: GUIDA

Assistenti: DEI GIUDICI - ROSSI C.

IV uomo: MARCHETTI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI BELLO

DOVE VEDERE MILAN-ROMA
Data: domenica 2 novembre 2025
Ora: 20:45
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it