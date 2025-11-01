CorSera: "Leao recuperato per domani a San Siro. Estupinan e Jashari ok, Tomori e Gimenez ko"
"Leao recuperato per domani a San Siro. Estupinan e Jashari ok, Tomori e Gimenez ko": titola così stamattina il Corriere della Sera che spiega che Rafael Leao sta bene, ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e dunque sarà regolarmente a disposizione di Max Allegri per la gara di domani sera a San Siro contro la Roma. Oggi a Milanello ci sarà la rifinitura dei rossoneri e il tecnico livornese deciderà se schierarlo titolare o farlo partire dalla panchina.
Oltre a Leao, sono recuperati per la sfida casalinga contro i giallorossi primi in classifica anche Pervis Estupinan e Ardon Jashari, con quest'ultimo che torna a disposizione dopo il lungo infortunio al perone che lo ha tenuto fuori da fine agosto. Non ci saranno al contrario Fikayo Tomori e Santiago Gimenez, entrambi usciti acciaccati dall'ultimo match contro l'Atalanta: problema al ginocchio per il difensore inglese, problema alla caviglia invece per il centravanti messicano.
