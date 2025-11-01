QS: "Milan-Como può 'tornare' in Italia: i club ci pensano"
Il Quotidiano Sportivo in edicola questa mattina titola così: "Milan-Como può 'tornare' in Italia: i club ci pensano". Nelle ultime settimane non sono mancate le polemiche intorno alla possibilità che la gara di Serie A in programma a febbraio tra la squadra di Allegri e quella di Fabregas si possa giocare a Perth in Australia. In molti si sono schierati contro a questo progetto e ora anche i due club starebbero iniziando a cambiare idea.
Nei giorni scorsi, anche il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, aveva detto la sua sulla questione: "Milan-Como a Perth? Ognuno esprime il suo pensiero, la scelta della Lega penso stia nelle possibilità e credo bisogni saper cogliere gli aspetti positivi. Certo manca rispetto per i tifosi perché lo spettacolo calcistico ha senso quando c'è il tuo pubblico e qui si chiede un grande sacrificio non solo economico, perché quello che credo i tifosi lamentino è il fatto che non se ne tenga conto".
