Verso la Roma, Gazzetta: "Leao recupera: il Milan spera nei suoi colpi"

vedi letture

In vista della gara casalinga di domani sera contro la Roma, La Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Leao recupera: il Milan spera nei suoi colpi". Allarme rientrato per l'attaccante portoghese che giovedì si era allenato a parte a Milanello a causa di un'infiammazione all'anca: ieri il giocatore è infatti tornato a lavorare regolarmente in gruppo e dunque ci sarà contro i giallorossi.

La Roma, attualmente prima in classifica a pari punti con il Napoli, evoca dolci ricordi a Leao: nell'anno dello scudetto, infatti, il gol segnato ai giallorossi nei primi giorni del 2022 interruppe un digiuno di oltre due mesi e lanciò il portoghese verso una seconda parte di stagione da protagonista, facendolo poi diventare il fattore determinante per la conquista del tricolore. Sia il portoghese che ovviamente Allegri si augurano che possa essere anche stavolta la partita della svolta.

