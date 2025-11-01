Tuttosport sul Milan: "Novità: Leao è recuperato. Il peso dell’attacco su di lui"

vedi letture

L'edizione di Tuttosport titola così stamattina sul Milan: "Novità: Leao è recuperato. Il peso dell’attacco su di lui". Ieri sono arrivate buone notizie da Milanello in merito alle condizioni di Rafael Leao che giovedì si era allenato a parte: il portoghese è infatti tornato a lavorare in gruppo e domani sera sarà in campo contro la Roma a San Siro. Il peso dell'attacco milanista sarà quindi sulle spalle del nuovo 10 del Diavolo che ha superato l'infiammazione all'anca.

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Data: domenica 2 novembre 2025

Ora: 20:45

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it