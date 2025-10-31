Verso Milan-Roma, Tuttosport: "Dovbyk e Gimenez, sono slinding doors"
MilanNews.it
L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina in vista di Milan-Roma di domenica sera a San Siro: "Dovbyk e Gimenez, sono slinding doors". Non è un mistero che in estate i due club hanno provato ad impostare lo scambio tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez, ma alla fine non è stato trovato un accordo totale e così l'affare è saltato. I due centravanti, che non stanno certamente attraversando un grande periodo (l’ucraino però almeno due gol in campionato li ha segnati, mentre il messicano è ancora a secco), avrebbero quindi potuto giocare questa sfida a maglie invertite.
DOVE VEDERE MILAN-ROMA
Data: domenica 2 novembre 2025
Ora: 20:45
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
