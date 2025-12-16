Gazzetta: "Il Milan balla sul 9. Leao, coppa sul filo: occasione Nkunku. E Gimenez può operarsi"

In merito all'attacco rossonero, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Il Milan balla sul 9. Leao, coppa sul filo: occasione Nkunku. E Gimenez può operarsi". Ieri il portoghese ha lavorato ancora a parte ed è molto difficile il suo recupero per la semifinale di Supercoppa Italiana di giovedì contro il Napoli. E così per la gara contro gli azzurri si va verso la coppia d'attacco composta da Pulisic e Nkunku.

Intanto non arrivano buone notizie da Santiago Gimenez, fuori da fine ottobre: il problema alla caviglia persiste e così il giocatore è volato in Olanda per una visita specialistica. Non è escluso che il messicano debba operarsi e restare così fuori per diverso tempo. Per questo motivo, il Milan sta cercando ora un nuovo centravanti da prendere a gennaio e uno dei nomi più caldi è quello di Niclas Fullkrug del West Ham.

