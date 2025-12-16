Tuttosport titola: "Allarme 9: il Milan accelera su Füllkrug"

"Allarme 9: il Milan accelera su Füllkrug": titola così stamattina Tuttosport che spiega che non arrivano buone notizie da Santiago Gimenez, out da fine ottobre per un problema alla caviglia. Il giocatore è volato anche in Olanda per un consulto specialistico e non escluso che debba operarsi. Per questo i dirigenti del Diavolo hanno deciso di accelerare nelle ultime ore per provare a chiudere il prestito di Niclas Fullkrug dal West Ham. L'idea in via Aldo Rossi è di chiedere l'operazione in tempi brevissimi e formalizzare poi il suo arrivo non appena aprirà il mercato di gennaio.

Ieri intato il Milan ha ufficializzato il rinnovo di Alexis Saelemaekers fino al 2031: "AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2031, con decorrenza dal 1° luglio 2026. Arrivato in rossonero nel gennaio 2020, Alexis è cresciuto nel corso delle stagioni, distinguendosi per professionalità, spirito di sacrificio e un forte senso di appartenenza, incarnando i valori del Club dentro e fuori dal campo. Dopo aver collezionato 159 presenze e 12 reti con la maglia rossonera, contribuendo anche alla vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22, il Milan e Alexis Saelemaekers proseguiranno insieme il proprio cammino, con l'ambizione di raggiungere nuovi traguardi e scrivere altre pagine di storia rossonera".

