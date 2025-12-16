Nessuna lesione per Gabbia: oggi non va in Arabia, ma si prova il recupero per l’eventuale finale
Dopo l'infortunio al ginocchio di Matteo Gabbia contro il Sassuolo c'era grande preoccupazione in casa rossonera. Per fortuna però gli esami a cui si è sottoposto il difensore hanno escluso lesioni, ma il giocatore non partirà comunque oggi pomeriggio insieme al resto della squadra milanista per l'Arabia Saudita dove nei prossimi giorni il Milan si contenderà la Supercoppa Italiana con Napoli, Bologna e Inter. Lo riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che Gabbia resterà a Milanello a lavorare per smaltire il problema al ginocchio (ha ancora dolore) e proverà il recupero per l'eventuale finale in programma lunedì prossimo.
SUPERCOPPA ITALIANA: IL PROGRAMMA
Questo il programma della Supercoppa Italiana che si giocherà in Arabia Saudita:
SEMIFINALI
Napoli - Milan, 18 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane
Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane
FINALE
vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B, 22 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan