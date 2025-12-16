Mercato Milan, il CorSport in prima pagina: "Saele fino al 2031. Ora Fullkrug"

Il Corriere dello Sport titola così stamattina in prima pagina sul mercato del Milan: "Saele fino al 231. Ora Fullkrug". Visto che Santiago Gimenez potrebbe operarsi per risolvere il problema alla caviglia che lo sta tenendo fuori da fine ottobre, il Diavolo ha deciso di tornare sul mercato e a gennaio prenderà un nuovo centravanti. La scelta dovrebbe ricadere su Niclas Fullkrug, 32enne attaccante tedesco del West Ham che potrebbe sbarcare a Milanello in prestito.

Intanto ieri il Milan ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Alexis Saelemaekers. Ecco il comunicato ufficiale: "AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2031, con decorrenza dal 1° luglio 2026. Arrivato in rossonero nel gennaio 2020, Alexis è cresciuto nel corso delle stagioni, distinguendosi per professionalità, spirito di sacrificio e un forte senso di appartenenza, incarnando i valori del Club dentro e fuori dal campo. Dopo aver collezionato 159 presenze e 12 reti con la maglia rossonera, contribuendo anche alla vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22, il Milan e Alexis Saelemaekers proseguiranno insieme il proprio cammino, con l'ambizione di raggiungere nuovi traguardi e scrivere altre pagine di storia rossonera".

