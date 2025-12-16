Gazzetta: "Fullkrug aspetta il Diavolo, ma non fa gol da aprile... Zirkzee pista che stuzzica"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in merito alle possibili mosse in attacco del Milan in vista del prossimo mercato invernale: "Fullkrug aspetta il Diavolo, ma non fa gol da aprile... Zirkzee pista che stuzzica". Visto che Santiago Gimenez potrebbe operarsi alla caviglia e restare così fuori per diverso tempo, il club rossonero ha iniziato a parlare con il West Ham per il prestito di Niclas Fullkrug, 32enne centravanti tedesco che però in questa stagione non ha segnato nemmeno un gol.

In via Aldo Rossi non sono del tutti convinti e per questo stanno valutando anche altri profili, come per esempio quello di Joshua Zirkzee, attaccante olandese che non vede l'ora di lasciare il Manchester United. Rispetto a Fullkrug, però, la trattativa è tutt’altro che in discesa, anche perchè i Red Devils sono disposti a cederlo in prestito solo se nell'affare verrà inserito un obbligo di riscatto a 35 milioni di euro.

