CorSera: "Milan, guai in attacco. La pista Fullkrug che piace ad Allegri"
MilanNews.it
"Milan, guai in attacco. La pista Fullkrug che piace ad Allegri": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che, visti i problemi del reparto offensivo (Nkunku ancora a secco in campionato, Gimenez out da fine ottobre e ora potrebbe essere costretto ad operarsi per risolvere l'infortunio alla caviglia), in via Aldo Rossi hanno deciso di accelerare per Niclas Fullkrug, centravanti del West Ham.
Intorno a questa trattativa, che potrebbe portare il tedesco a Milanello in prestito, c'è fiducia di arrivare presto alla fumata bianca. Max Allegri, che già in estate aveva chiesto ai suoi dirigenti di inserire in squadra un uomo d’area fisicamente strutturato e bravo di testa, potrebbe essere finalmente accontentato.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Bartesaghi e quella relazione dell'osservatore quando aveva 10 anni: "Bravo, futuribile, ma troppo timido e senza personalità"
Arrivata la firma! Spiraglio Maignan. Il Milan ha bloccato la punta. Ma ancora tanti errori controdi Antonio Vitiello
Le più lette
1 Arrivata la firma! Spiraglio Maignan. Il Milan ha bloccato la punta. Ma ancora tanti errori contro
2 Calabria: "Quando ho ricevuto l’ufficialità della partenza ho fatto il giro tra i campi di Milanello, ho pianto molto"
3 Calabria: "Durante l’ultimo anno e mezzo a Milano ho vissuto un momento personale molto, molto complicato fuori dal campo. Ora ho una psicologa"
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
08/12 Conte batte Spalletti 2-1. Il Napoli torna in vetta la Juve sprofonda a -8. Nuova caduta della Roma
Primo Piano
Pietro MazzaraRosa corta: la tesi non regge più. Serve un mercato vero a gennaio. Maignan: c'è una deadline per il rinnovo
Andrea LongoniNiente scherzi. Gimenez non cancella l'emergenza. Mercato di fantasia. La carta Loftus-Cheek...
Perth, ci rivediamo un'altra volta: manca l'ufficialità. Ecco quando e dove si potrà giocare Milan-Como
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com