CorSera: "Milan, guai in attacco. La pista Fullkrug che piace ad Allegri"

Oggi alle 08:40Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

"Milan, guai in attacco. La pista Fullkrug che piace ad Allegri": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che, visti i problemi del reparto offensivo (Nkunku ancora a secco in campionato, Gimenez out da fine ottobre e ora potrebbe essere costretto ad operarsi per risolvere l'infortunio alla caviglia), in via Aldo Rossi hanno deciso di accelerare per Niclas Fullkrug, centravanti del West Ham. 

Intorno a questa trattativa, che potrebbe portare il tedesco a Milanello in prestito, c'è fiducia di arrivare presto alla fumata bianca. Max Allegri, che già in estate aveva chiesto ai suoi dirigenti di inserire in squadra un uomo d’area fisicamente strutturato e bravo di testa, potrebbe essere finalmente accontentato. 
 