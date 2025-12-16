Milan-Fullkrug: c'è fiducia per il prestito. Il tedesco piace ad Allegri

Visto che Santiago Gimenez potrebbe essere operato per risolvere il problema alla caviglia e restare così fuori per altro tempo, il Milan ha deciso di tornare sul mercato a gennaio per prendere un nuovo centravanti e nelle ultime ore il ds Igli Tare ha accelerato per Niclas Fullkrug, 32enne giocatore del West Ham. Il club di via Aldo Rossi è al lavoro per un prestito e c'è fiducia di arrivare alla fumata bianca.

Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che il tedesco piace molto a Massimiliano Allegri che già in estate aveva chiesto un attaccante con le sue caratteristiche, cioè un uomo d’area, fisicamente strutturato e bravo di testa. Ora finalmente il tecnico livornese verrà accontentato.

