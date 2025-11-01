L'apertura della Gazzetta su Luka Modric: "L'uomo d'oro"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina su Luka Modric: "L'uomo d'oro". La Rosea esalta il centrocampista rossonero attorno a cui ruota il Milan di Max Allegri: il croato è primo in Serie A per passaggi ricevuti, dunque spesso i suoi compagni affidano a lui il pallone perchè sanno che qualcosa di buono dai suoi piedi uscirà sempre. Modric è anche il giocatore che più tocchi di palla nelle prime nove giornate di campionato ed è in vetta anche alla speciale classifica dei passaggi tentati davanti a Bastoni e Solet.

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Data: domenica 2 novembre 2025

Ora: 20:45

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it