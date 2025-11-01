Il CorSport in prima pagina: "Milan, chiavi a Leao"

Il Corrier dello Sport in edicola oggi titola così in prima pagina: "Milan, chiavi a Leao". Dopo l'allenamento a parte di giovedì a causa dell'infiammazione all'anca che lo sta tormentando nell'ultimo periodo, ieri il portoghese è tornato a lavorare in gruppo e dunque è pienamente recuperato per la gara di domani sera contro la Roma a San Siro. Da capire se Max Allegri lo metterà in campo dal primo minuto o se l'ex Lille partirà inizialmente dalla pachina ed essere poi usato come arma a gara in corso per spaccare la partita.

Di seguito il programma del decimo turno di Serie A 25/26, in programma questo weekend.

SABATO 1 NOVEMBRE

Udinese-Atalanta 15.00

Napoli-Como 18.00

Cremonese-Juventus 20.45

DOMENICA 2 NOVEMBRE

Verona-Inter 12.30

Fiorentina-Lecce 15.00

Torino-Pisa 15.00

Parma-Bologna 18.00

Milan-Roma 20.45

LUNEDÌ 3 NOVEMBRE

Sassuolo-Genoa 18.30

Lazio-Cagliari 20.45