Milan-Roma, oggi la conferenza stampa di Massimiliano Allegri
In vista della prossima gara di campionato del Milan contro la Roma, in programma domenica alle 20.45 a San Siro, Massimiliano Allegri parlerà oggi in conferenza stampa per presentare la sfida contro i giallorossi: il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti presenti a Milanello a partire dalle ore 12.
DOVE VEDERE MILAN-ROMA
Data: domenica 2 novembre 2025
Ora: 20:45
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
Costacurta: "Boban ci ha rotto le scatole per 25 anni con Modric. Dicevo: 'Ok, ma non è il migliore', e poi è diventato Pallone d'Oro"
Pellegatti: "Ho visto giocare Monaco-Tottenham settimana scorsa: il Milan giusto, il Milan che ho visto, non teme queste squadre"
Spalletti, allenatore Juve col tatuaggio del Napoli: "Oggi mi hanno prelevato il sangue e lo hanno fatto dall'altra braccio"
Franco Ordine: Serve il mercato, preparatelo ora. A Bergamo male il 1°t, bene il 2°. Galliani alla Fifa? Occasione persa
Carlo Pellegatti: Un punto in attesa dei rientri. A gennaio rompere il porcellino. Perth: la spinta del Milan
