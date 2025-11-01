Milan-Roma, oggi la conferenza stampa di Massimiliano Allegri

Oggi alle 07:00
di Manuel Del Vecchio

In vista della prossima gara di campionato del Milan contro la Roma, in programma domenica alle 20.45 a San Siro, Massimiliano Allegri parlerà oggi in conferenza stampa per presentare la sfida contro i giallorossi: il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti presenti a Milanello a partire dalle ore 12.

DOVE VEDERE MILAN-ROMA
Data: domenica 2 novembre 2025
Ora: 20:45
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
