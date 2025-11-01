Pasotto: "Gasperini non avrà problemi a dare semaforo verde a gennaio se Milan e Roma tenteranno di nuovo lo scambio Dovbyk-Gimenez"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it su Artem Dovbyk e Santiago Gimenez: "Sarebbe potuta andare in cento modi diversi: entrambi in campo, uno in campo e l'altro no, o magari tutti e due nella rosa di un'altra squadra. Ecco, il centesimo modo in cui Santiago Gimenez e Artem Dovbyk vivranno la sfida di domenica sera tra Milan e Roma al Meazza è con tutta certezza il peggiore: nessuno di loro dovrebbe essere in campo dall'inizio. Gimenez facilmente nemmeno in panchina, dal momento che ha una caviglia dolorante e comunque, dopo la pessime prove con Pisa e Atalanta, Allegri lo avrebbe probabilmente escluso dall'undici titolare. Così come Gasperini sembrerebbe intenzionato a tenere fuori Dovbyk, sebbene l'ucraino conservi una remota possibilità di convincere il suo allenatore. Da qualsiasi prospettiva la si osservi, la faccenda per entrambi è poco piacevole. Guardare i compagni da fuori è sgradevole per qualsiasi calciatore, ma per l'attaccante che vive di gol è per certi versi ancora più frustrante.

Intanto, però, Gasperini non avrà problemi a dare semaforo verde a gennaio se Milan e Roma tenteranno di nuovo lo scambio tra messicano e ucraino. Uno scenario che potrebbe tornare d'attualità e offrirebbe a entrambi i club una soluzione ampiamente low cost per provare a risolvere il problema del centravanti. Perché potrebbe funzionare? Sebbene Santiago e Artem siano due punte centrali con caratteristiche diverse, in questo caso il nocciolo della questione sarebbe soprattutto lo stimolo dovuto al cambiamento. Al confronto con un altro ambiente, perché entrambi danno la netta sensazione di essere giocatori attorcigliati su se stessi in un contesto dove - per svariati motivi - non riescono a tornare sopra la linea di galleggiamento. Infine, per gennaio c'è un'altra opzione ancora: emigranti entrambi verso altre coordinate - difficilmente a titolo definitivo, più verosimile in prestito -, in attesa di capire le pieghe del prossimo mercato estivo".