San Siro a Milan e Inter: il rogito sarà lunedì o martedì

vedi letture

Secondo quanto riferisce l'edizione milanese del Corriere della Sera, lunedì o martedì sarà firmato il rogito che sancirà il passaggio di San Siro e delle aree limitrofe dal Comune di Milano alla società compartecipata dai fondi di investimento RedBird e Oaktree, che a loro volta controllano Milan e Inter. Il prezzo della cessione stabilito è di 197 milioni di euro. Il progetto dei du club prevede poi la costruzione di un nuovo impianto da oltre 70 mila posti e la demolizione del 90% del Meazza.

"Secondo il masterplan, l’impatto economico dell’intera operazione dovrebbe superare i 4,5 miliardi di euro nella fase di costruzione — con un indotto di circa 2 miliardi di euro e un costo complessivo del progetto stimato intorno ai 1,5 miliardi — e a regime dovrebbe portare a un impatto annuo di circa 3 miliardi di euro" scrive il noto quotidiano.

