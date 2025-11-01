Allegri risponde a Spalletti: “Scudetto? Avanti Inter e Napoli. Le altre lottano per il 4 posto”

Durante la conferenza stampa pre Milan Roma, match valido per la decima giornata di Serie A che si giocherà domenica sera alle 20:45 a San Siro, Massimiliano Allegri ha commentato le parole del suo collega Luciano Spalletti, nuovo allenatore della Juventus, che ha dichiarato di voler rientrare nella corsa scudetto. Queste le parole del nostro allenatore:

Spalletti ha detto in maniera ferma che vuole rientrare nella lotta scudetto. La Juve la vede in questa lotta? Come giudica l'arrivo di Spalletti?"Posso fare a Luciano un grande in bocca al lupo. A livello di rosa, le due favorite per il campionato sono Inter e Napoli. Però c'è un gruppo di squadre che lottano per i primi 4 posti dove c'è Juve, Milan, Lazio, Atalanta, Bologna, lo stesso Como. Alla fine vincerà la migliore ma non dobbiamo mai perdere di vista l'obiettivo principale: tornare a giocare la Champions. Bisogna fare fatica, lottare, non deprimersi per due pareggi consecutivi, dare continuità. Domani se vinci non sei in Champions e se perdi non sei fuori: è un altro passo che dobbiamo fare per arrivare a marzo e lottare per i primi 4 posti. I primi 6 mesi della stagione sono importanti per creare le basi per il finale di stagione"