Garbo: "Milan, obiettivo Champions: ora è in linea con quanto prefissato"

A margine del turno infrasettimanale di Serie A Enilive, il giornalista Daniele Garbo è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel programma pomeridiano feriale Maracanà. Il collega si è espresso sui diversi risultati che hanno confermato la classifica, cambiandone leggermente le distanze soprattutto rispetto all'Inter capolista. Tra i vari commenti, Garbo ha parlato anche del Milan. Le sue dichiarazioni sulla partita dei rossoneri pareggiata contro il Genoa a San Siro per 1-1.

Che Milan hai visto nel pareggio contro il Genoa?

"Non ho mai pensato che il Milan potesse essere da scudetto, quindi non sono troppo sorpreso del pareggio. L'obiettivo dev'essere rientrare in Champions e quindi ad ora è in linea con quanto prefissato. Peraltro ieri gli è andata di lusso, dato che poteva anche perdere"