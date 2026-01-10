Serie A, l'Atalanta non si ferma più: la classifica aggiornata
Dopo la vittoria sulla Roma l'Atalanta di Raffaele Palladino si conferma vincendo e convincendo anche contro il Torino di Marco Baroni, rientrato in un vortice negativo di risultati. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo il posticipo del sabato sera.
LA CLASSIFICA
Inter 42 (18)
Milan 39 (18)
Roma 39 (20)
Napoli 38 (18)
Juventus 36 (19)
Como 34 (19)
Atalanta 31 (20)
Bologna 27 (19)
Udinese 26 (20)
Lazio 25 (19)
Sassuolo 23 (19)
Torino 23 (19)
Cremonese 22 (19)
Cagliari 19 (19)
Parma 18 (18)
Lecce 17 (18)
Genoa 16 (19)
Hellas Verona 13 (18)
Fiorentina 13 (19)
Pisa 13 (20)
() = partite giocate
