De Ketelaere-Pasalic, l'Atalanta batte 2-0 il Torino

Oggi alle 22:48
di Lorenzo De Angelis
fonte ANSA

(ANSA) - BERGAMO, 10 GEN - Con il colpo di testa di De Ketelaere al 13' del primo tempo ed il gol in contropiede di Pasalic nei minuti di recupero l'Atalanta ha battuto 2-0 il Torino. (ANSA).