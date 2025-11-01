Allegri: “Rabiot fa un lavoro unico. La formazione la deciderò domani mattina”

Nella conferenza stampa pre partita di Milan Roma, Massimiliano Allegri rispondendo alle domande dei giornalisti, ha parlato della difficoltà della partita di giocare contro una squadra allenata da Gasperini e sull'importanza di Rabiot nel suo calcio. Queste le sue parole:

Qual è la sua intenzione? Mettere subito i migliori o presta fede all'idea di tenersi qualcosa in panchina? "Lo deciderò domattina. Verranno con noi Castiello, la punta dell'Under 23, e Sala. Sono ragazzi che ci potranno dare una mano qualora ce ne fosse bisogno. L'importante è fare una bella partita, giocare combattivi e di squadra"

Per l'idea di calcio che ha, è così fondamentale Rabiot in questa squadra? "Ogni giocatore ha le proprie caratteristiche e andare a chiedere ad altri giocatori quello che fa Adrian è sbagliato. Però per dire, Fofana sta crescendo molto sia in fase difensiva che di inserimento. Può crescere ancora tanto"

Che partite sono contro Gasperini? E che rapporto avete?"Ci siamo incontrati tante volte. Affrontarlo è molto difficile: le sue squadre sono fisiche, ti allargano il campo e impegnano molto"