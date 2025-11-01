Allegri: “Nazionali? Vediamo se saranno convocati. Importante continuità dei risultati”

vedi letture

Durante la conferenza stampa pre Milan-Roma, match delicatissimo che si giocherà domenica sera a San Siro, Massimiliano Allegri ha parlato della situazione degli infortunati e delle loro eventuali convocazioni per la prossima sosta nazionali, e ha poi parlato dell'importanza di riuscire a fare sempre punti, cercando di perdere il meno possibile. Queste le sue parole:

Vista la situazione, pensi che nella prossima sosta nazionali debbano partire tutti? "Vediamo se saranno convocati, a partire da Rabiot e Pulisic. I CT della nazionale, con cui collaboriamo, capiscono i momenti e le condizioni dei giocatori. Magari se un giocatore sta fermo un mese difficilmente può giocare una partita, noi gli diciamo come stanno i calciatori e poi loro sceglieranno"

Napoli, Roma e Inter hanno tutte vittorie e qualche sconfitta. Tutte le altre squadre hanno anche i pareggi. Quanto è importante che la squadra abbia in testa l'idea di fare sempre qualche punto? "Importante perché devi dare continuità ai risultati. Per arrivare in fondo, vincere le partite e fare classifica, non puoi vincere sempre. A volte si pareggia anche"