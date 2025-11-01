Fiorentina, Daniele Pradè non è più il direttore sportivo

(ANSA) - FIRENZE, 01 NOV - Daniele Pradè non è più il direttore sportivo della Fiorentina. Lo ha comunicato la Fiorentina attraverso una nota sui propri canali ufficiali annunciando la decisione di interrompere il rapporto professionale: ''La Società, a partire dal presidente, Rocco Commiss,o e sua moglie Catherine con il direttore generale, Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità. A Daniele auguriamo, con grande stima e affetto tutto il meglio per il suo futuro". (ANSA).