Allegri: “L’infortunio ha frenato Leao. Bartesaghi? È un titolare”

Nella conferenza stampa pre-partita di Milan-Roma, il nostro allenatore Massimiliano Allegri ha parlato di alcuni singoli e del lavoro che stanno svolgendo in questa prima parte di stagione. Vediamo le parole nel dettaglio:

Come sta Leao? "Rafa dopo un primo mese e mezzo ottimo è stato frenato dall'infortunio. Ora sta ritrovando condizione, ha un buono spirito, ha voglia di fare bene. Sta a lui, la squadra lo aiuta e lui deve aiutare la squadra. Al momento non è ancora al 100%, ma si è messo di nuovo a disposizione con un certo atteggiamento propositivo"

Bartesaghi è cresciuto tanto, può essere considerato uno dei nuovi titolari? "E' considerato uno dei titolari nella rosa del Milan. Deve avere più intraprendenza negli ultimi 30 metri, lì può determinare perché ha un piede molto buono"

Loftus-Cheek può essere una soluzione domani? "Devo valutare. Ne ho tre davanti: Loftus, Nkunku, Leao e il quarto può essere Saelemaekers"