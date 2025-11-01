Allegri: “La Roma può stare là in alto. Dybala? Quando tira difficilmente sbaglia”

Ha parlato in confernza stampa Massimiliano Allgeri, che alla vigilia della partita contro la Roma ha espresso così il suo commento sull'avversaria di domani e sullo stato di forma di Paulo Dybala, allenato nei suoi anni in bianconero. Queste le sue parole

La Roma può rimanere lì in alto fino alla fine? Nkunku può essere il centravanti di questa squadra? "Secondo me lo può fare, così come lo può fare Leao o come si può giocare con due attaccanti che svariano. La Roma sta facendo molto bene ed è meritatamente al primo posto, ha subito 4 gol e ti dà l'occasione di poter segnare sempre. Se resterà in cima fino alla fine non lo so perché il campionato è lungo e la classifica è corta"

Come si ferma Dybala? "Le qualità tecniche di Paulo non le scopriamo ora. E' un giocatore con la media realizzativa molto alta, quando tira in porte difficilmente sbaglia. Dovremo essere bravi a limitarlo, così come sta crescendo Soulé, Cristante e Pellegrini sono molto bravi... non a caso sono in testa alla classifica"