Allegri: “Modric sta bene, è un punto di riferimento. Ha un’umiltà unica”

vedi letture

Durante la conferenza stampa pre Milan-Roma, il nostro allenatore Massimiliano Allegri ha parlato di Luka Modric, centrocampista che con l'Atalanta è risultato un po' meno lucido rispetto alle altre partite, causa forse il doppio impegno ravvicinato.

Siamo tutti rimasti sorpresi dal minutaggio di Modric. A Bergamo lo abbiamo visto più stanco. Come lo ha trovato in questi giorni? Va gestito in futuro? "Sta bene. A Bergamo abbiamo sbagliato molto tecnicamente ed eravamo sempre a rincorrere. Se non sbaglio dal 18' al 22' ci sono stati 4 minuti in cui sembrava che il pallone fosse una bomba. Luka è un punto di riferimento per la squadra, va bene così"

C'è qualcosa che l'ha sorpresa di Modric? "L'umiltà e la disponibilità con cui è arrivato e si è messo a disposizione. Sta facendo nel migliore dei modi il mediano davanti la difesa perché è talmente intelligente che capisce prima dove finisce la palla"