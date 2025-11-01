Milan, Luka Modric eletto MVP del mese di ottobre

Enrico Ferrazzi

Attraverso Instagram, il Milan ha comunicato che i tifosi hanno scelto Luka Modric come miglior giocatore rossonero del mese di ottobre. Il campione croato ha avuto la meglio su Rafael Leao, Mike Maignan Samuele Ricci. Questo scriveva qualche giorno fa il sito del club di via Aldo Rossi sul rendimento dell'ex Real Madrid nell'ultimo mese: "Su Modrić bisogna ripetersi.

Certezza. All'Allianz Stadium è salito in cattedra, da giocatore a professore specie in alcune giocate nella ripresa: dal lancio che ha portato al rigore su Gimenez alla genialata nel recupero per Leão. Il campione croato non ha saltato un secondo e col Pisa ha fornito l'assist ad Athekame per il pari allo scadere".