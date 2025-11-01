Milan, Luka Modric eletto MVP del mese di ottobre
Attraverso Instagram, il Milan ha comunicato che i tifosi hanno scelto Luka Modric come miglior giocatore rossonero del mese di ottobre. Il campione croato ha avuto la meglio su Rafael Leao, Mike Maignan e Samuele Ricci. Questo scriveva qualche giorno fa il sito del club di via Aldo Rossi sul rendimento dell'ex Real Madrid nell'ultimo mese: "Su Modrić bisogna ripetersi.
Certezza. All'Allianz Stadium è salito in cattedra, da giocatore a professore specie in alcune giocate nella ripresa: dal lancio che ha portato al rigore su Gimenez alla genialata nel recupero per Leão. Il campione croato non ha saltato un secondo e col Pisa ha fornito l'assist ad Athekame per il pari allo scadere".
