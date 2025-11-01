Serie A, il programma della decima giornata: oggi tocca a Napoli e Juventus

Di seguito il programma del decimo turno di Serie A 25/26, in programma questo weekend.

SABATO 1 NOVEMBRE
Udinese-Atalanta 15.00
Napoli-Como 18.00
Cremonese-Juventus 20.45

DOMENICA 2 NOVEMBRE
Verona-Inter 12.30
Fiorentina-Lecce 15.00
Torino-Pisa 15.00
Parma-Bologna 18.00
Milan-Roma 20.45

LUNEDÌ 3 NOVEMBRE
Sassuolo-Genoa 18.30
Lazio-Cagliari 20.45