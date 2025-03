Milan-Como 2-1, la squadra non va sotto la Curva a fine gara: il racconto

vedi letture

Il Milan rimonta anche contro il Como e conquista tre punti importantissimi che gli permettono di salire momentaneamente al settimo posto in classifica a ridosso della zona Europa.

Al termine di una partita del genere, così combattutta ed importante, si pensava che la squadra potesse andare sotto la curva per salutare i propri tifosi nonostante la forte contestazione che anche oggi ha visto il tifo organizzato entrare in campo dopo 15 minuti dall'inizio della sfida di San Siro. Questo non è successo, con Maignan e compagni che sono invece andati direttamente negli spogliatoi non rivolgendo neanche uno sguardo alla Curva Sud Milano, che ha rivolto ai giocatori altri fischi dopo quelli a fine primo tempo.