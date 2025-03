Milan-Como, Bondo non sarà squalificato contro il Napoli: cosa dice il regolamento

Al decimo minuto del primo tempo della partita contro il Como Warren Bondo ha preso la sua prima ammonizione in maglia Milan. Prima di trasferirsi in rossonero il centrocampista francese ne aveva accumulate già 5 in maglia Monza, due delle quali portarono all'espulsione contor il Venezia alla nona giornata di campionato.

Dopo l'ammonizione è sorto qualche dubbio in merito alla presenza di Bondo in trasferta contro il Napoli, ma il centrocampista francese al Diego Armando Maradona ci sarà regolarmente. Di seguito quanto cita il regolamento Articolo 19 comma 9:



" 9.⁠ ⁠Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci, altresì, nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa. Limitatamente ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND) e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.".