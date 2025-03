Milan-Como, Conceiçao su Leao: "E' uno dei migliori giocatori del campionato italiano, può anche esserlo del mondo"

Sergio Conceiçao ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni:

Leao nelle ultime sei di Serie A ha inciso sempre con gol, rigori procurati o assist. Quando entra dalla panchina fa un gol o un assist ogni 52 min, da titolare i minuti salgono. Leao domani gioca titolare o no?

"Volete arrivare in modo simpatico a queste cose... (ride, ndr). Non voglio individualizzare. Rafa è uno dei migliori giocatori del campionato italiano, può anche esserlo del mondo. Ci ho parlato, siamo molto diretti. Abbiamo un rapporto fantastico, è molto disponibile ed è pronto per aiutare la squadra, sia dall'inizio che al quarantesimo che al novantesimo".

Le idee per il centrocampo titolare? Poi, Gimenez non segna da un mese. Quanto può aiutarlo ad esprimersi al massimo? Su cosa ha lavorato questa settimana?

"In queste settimane abbiamo avuto tempo di lavorare su altre cose, abbiamo lavorato in modo specifico su attacco, difesa e centrocampo. È un lavoro di tutta la squadra quando reagisci quando perdi palla. È tutto lavoro di squadra, funziona come lavoro di squadra, così come per attaccare si comincia dal portiere. Dobbiamo lavorare con tutti i reparti per raggiungere l'equilibrio. Stiamo lavorando per arrivare a questo equilibrio, per essere pericolosi davanti e a livello difensivo per non far arrivare gli avversari con facilità".