Milan-Como e il contatto tra Diego Carlos e Leao: giusto proseguire, ecco perché
Soltanto 1-1 casalingo per il Milan contro il Como. L'edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra anche su quella che è stata la direzione di gara da parte di Maurizio Mariani. Insufficienza piena, 4.5. Il mancato secondo giallo ad Alexis Saelemaekers il motivo principale del voto basso del quotidiano.
Sul gol annullato ia Vojvoda in campo, motivo, il quotidiano spiega: "Il fuorigioco dell’ex Torino al momento del passaggio di Baturina, oltre la linea fissata dal penultimo difendente rossonero, De Winter. In realtà, il VAR avrebbe controllato soprattutto il contatto in APP dal quale nasce la rete, l’intervento di Perrone su Ricci, sembra prendere più le gambe del centrocampista che altro".
E infine: "Sul contatto in area del Como fra Diego Carlos e Leao, per il metro usato ieri sera da Mariani corretto far giocare, ogni polemica viene spenta sul nascere dal fuorigioco in partenza di Pavlovic".
