MN - Infortunio Pavlovic: vasto ematoma all'osso peroneale. Fortunatamente non ci sono fratture, ma il rischio era alto

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Strahinja Pavlovic ha subito contro il Como, a causa di un forte colpo di un avversario, un trauma diretto ad alto impatto della gamba sinistra, con vasto ematoma dei tessuti molli ed imbibizione edematoso-emorragico dell’osso peroneale senza interruzione della corticale.

In parole povere: il fortissimo colpo subito - per il quale l'arbitro Mariani non ha incredibilmente ritenuto opportuno neanche estrarre il cartellino giallo, nonostante l'intervento fosse evidentemente da 'cartellino arancione' - è arrivato ad interessare anche la zona ossea del perone del difensore serbo con conseguente fuoriscita abbondante di sangue; fortunatamente, però, gli esami non hanno rivelato fratture: il rischio, considerando la forza del colpo subito e la zona in cui gli è arrivato, era alto.

Pavlovic, al momento, zoppica vistosamente ed è in dubbio per la sfida di domenica contro il Parma. In caso di forfait, pronto Koni De Winter come nel secondo tempo di ieri.

LE PAROLE DI ALLEGRI DOPO IL COMO

È ancora lunga per la classifica? Massimiliano Allegri ha risposto così a Dazn: “Ci vuole sempre molta calma. Venivamo da due vittorie in trasferta, stasera affrontare il Como non era semplice. Nel primo tempo ha regnato l’equilibrio. Nel calcio ci sta commettere un errore, siamo andati sotto e la squadra ha avuto una bella reazione. Nel momento dell’1-1 potevamo sfruttare meglio alcune occasioni ma diciamo che abbiamo guadagnato un punto su Juventus, Napoli e Roma. Dobbiamo pensare solamente a tornare alla vittoria col Parma”.