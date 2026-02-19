Milan-Como, Leao eguaglia un traguardo: i numeri del portoghese

Milan-Como, Leao eguaglia un traguardo: i numeri del portogheseMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:40News
di Federico Calabrese

Il Milan non è andato oltre l'1-1 nella gara casalinga contro il Como. Con questo risultato, i rossoneri rimangono a -7 dall'Inter. La nota positiva di San Siro è il ritorno al gol di Rafa Leao. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, per il portoghese si è trattato dell'ottavo centro in campionato.

Ha già raggiunto la quota dell'anno scorso, con 8 reti in 18 presenze, eguagliando i gol realizzato nell'intera scorsa Serie A. Inoltre, il portoghese è il secondo giocatore a prendere parte ad almeno 10 marcature in ciascuna delle ultime 6 stagioni di A, dopo Lautaro Martinez.