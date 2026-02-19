Un Diavolo a due facce, adesso inizia un mini campionato

Oggi alle 11:10News
di Federico Calabrese

Il Milan non va oltre l'1-1 a San Siro contro il Como e vede sfumare la possibilità di tornare a -5 dall'Inter. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport offre un ampio approfondimento a riguardo: "Diavolo a due facce". E ancora: "Il leader Leao rialza Maignan e il Milan: "Uniti, non è finita".

Il portoghese ha rincuorato il portiere francese dopo l'errore che ha permesso a Nico Paz di siglare la rete per il Como. Adesso il Milan giocherà un mini campionato verso il derby contro l'Inter, nel fine settimana dell'8 marzo.