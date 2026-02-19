Ordine e la serata no di Maignan: "Ci fosse stato Berlusconi..."

Franco Ordine, nell'editoriale odierna sul Corriere dello Sport, ha parlato così della prestazione di Mike Maignan in Milan-Como: "La peggiore notizia delle migliori potenziali di ieri sera è che il primo infortunio di Mike Maignan in campionato invece di costare lacrime e sangue, e cioè la seconda sconfitta della stagione dopo quella inaugurale con la Cremonese, si è risolto in un pareggio e in qualche successivo intervento secondo i canoni eccellenti dell’attuale stagione.

Ci fosse stato Silvio Berlusconi in tribuna avrebbe chiosato alla sua maniera con una citazione latina: “aliquando Homerus dormitat”, qualche volta Omero sonnecchia. Ecco: stavolta sonnecchia Maignan regalando palla a Nico Paz per un gol facile facile ma non è il caso, nemmeno qui, di disconoscere i meriti del portiere francese che fin qui ha portato in dote più di un punto ai suoi con una striscia di prodezze, una più ammirata e anche invidiata dell’altra".