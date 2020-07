Sarà Daniele Doveri a dirigere la sfida tra Milan e Atalanta. Come sottolineato da Opta, i rossoneri non hanno mai perso nelle prime dodici occasioni in cui sono stati arbitrati dal fischietto di Volterra (11 vittorie e 1 pareggio). Bilancio totalmente diverso negli ultimi sei confronti, dove il Milan ha perso tre volte, pareggiate due e vinto in un solo confronto.