Milan con il doppio centravanti: i numeri della stagione

Secondo quanto riferisce Sky, oggi Santiago Gimenez si è allenato ancora a parte dopo il colpo al fianco subito nell'ultimo match contro la Fiorentina. Al massimo il messicano andrà in panchina ad Udine. In settimana è nata una tentazione in Sergio Conceiçao in vista dell'Udinese visto l'ottimo momento di Jovic e Abraham, vale a dire farli giocare insieme dal primo minuto. E' una prova che è stata fatta dal tecnico portoghese a Milanello. Il serbo non ha mai nascosto di trovarsi meglio con un'altra punta al suo fianco.

Con il doppio centravanti, il Milan non ha mai giocato dall'inizio quest'anno, ma è stato utilizzato a partita in corsa quando c'era bisogno di recuperare il risultato. E in cinque occasioni su otto ha anche funzionato, come per esempio nelle due gare di Supercoppa contro Juventus e Inter, e poi contro Como, Parma e Fiorentina. Anche la difesa ha subito meno gol quando in campo c'erano le due punte e il Milan ha una differenza rete migliore rispetto a quando gioca con una sola punta.