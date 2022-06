Milan, con il rinnovo di Puma la maglia "vale" quasi 70 milioni: i dettagli

© foto di Image Sport

Nella giornata odierna la nostra redazione (clicca qui per la notizia) ha dato in esclusiva i numeri del rinnovo, ormai prossimo, tra Milan e Puma come sponsor tecnico, con l'azienda tedesca che verserà nelle casse rossonere circa 30 milioni di euro all'anno rispetto ai 14 attuali. Al netto di questo aumento la maglia del Milan acquisterà un valore di quasi 70 milioni annuali: 30 di Puma, 14 di Fly Emirates (ma anche qui c'è un rinnovo in ballo, ndr), 7 di WeFox, 5 di BitMex e infine i 7 di Konami come Training Wear Partner.