Milan, con l'addio di Kessie la rosa rossonera è "libera" dagli acquisti di Mirabelli

MilanNews.it

Qualche minuto fa Franck Kessie, con un post sui propri social, ha salutato il mondo Milan: l'ivoriano è in scadenza di contratto al 30 giugno 2022 e non rinnoverà, avendo già scelto mesi fa il Barcellona come sua prossima squadra.

Con l'addio dell'ivoriano nella rosa rossonera non rimane più nessun acquisto effettuato da Massimiliano Mirabelli nell'ormai famigerata estate del 2017, in cui furono praticamente bruciati sul mercato circa 250 milioni di euro. Di seguito la lista di tutti i giocatori comprati dal DS calabrese e che successivamente hanno lasciato il Milan.

Leonardo Bonucci, Juventus

André Silva, Eintracht Francoforte

Andrea Conti, Sampdoria

Hakan Calhanoglu, svincolato

Lucas Biglia, Fatih Karagümrük

Mateo Musacchio, Lazio

Ricardo Rodriguez, Torino

Nikola Kalinic, Atletico Madrid

Antonio Donnarumma, Svincolato

Fabio Borini, Fatih Karagümrük

Franck Kessie, svincolato.