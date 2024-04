Milan, con la Roma riecco Tomori: non gioca dal Lecce

Una buona notizia per il Milan, in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League, è il recupero da titolare di Fikayo Tomori. In realtà l'inglese non ha mai avuto un problema fisico in quest'ultima settimana ma è stato costretto a saltare la gara di andata contro la Roma per squalifica e non è stato schierato contro il Sassuolo perchè diffidato e a rischio di essere sanzionato in vista del derby. Giovedì però Stefano Pioli potrà fare di nuovo affidamento sul suo miglior uomo in difesa.

In coppia con l'inglese ci sarà Matteo Gabbia, una scelta automatica visto il rendimento del classe 1999 dal suo ritorno dal prestito al Villarreal in avanti. Tra l'altro Malick Thiaw, che ha subito crampi nel finale di Reggio Emilia, sarà a disposizione dalla panchina ma a livello generale non sembra essere in grande condizione. Non ci sarà invece Simon Kjaer: la risonanza magnetica alla coscia sinistra ha escluso lesioni di qualsiasi tipo ma sarà rivalutato tra una settimana dopo le apposite cure. Per il danese a rischio anche il derby. Si vedrà invece se ci sarà il ritorno di Tommaso Pobega che ieri si è allenato in gruppo.