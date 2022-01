Milan, con Lazetic si esauriscono i posti da extracomunitari in rosa

Con l’ormai chiusura della trattativa fra il Milan e la Stella Rossa per il serbo Marko Lazetic, si esauriscono i posti disponibili in rosa dedicati agli extracomunitari. In estate era stato acquistato a titolo definitivo Fikayo Tomori, mentre ora arriva in rossonero il giovane Lazetic. I due slot per questa stagione sono occupati. Dunque, per il ruolo del difensore centrale, decadono tutti i nomi di giocatori extracomunitari accostati al Milan in questo periodo.