Milan, con Maignan out tocca a Tatarusanu e Mirante. È il momento di ribadire la forza del gruppo

Non è stato certamente un pomeriggio semplice per il Milan. Nella giornata di ieri, infatti, è arrivata da Casa Milan la notizia che Mike Maignan sarà operato in artroscopia a causa del persistere di una sintomatologia dolorosa al polso sinistro; maggiori dettagli sui tempi di recupero si avranno domani nel post intervento. In attesa di buone nuove, dunque, Stefano Pioli sabato sarà obbligato a schierare Ciprian Tatarusanu contro l'Hellas Verona: il portiere rumeno rientrerà titolare in Serie A ad un anno di distanza dall'ultima volta (Milan-Roma 3-3 del 26 ottobre 2020).

Tante defezioni, ma voglia di reazione

Al problema del portiere francese, si aggiungono anche i forfait certi di Ibrahimovic (ieri ha lavorato ancora a parte) e i già noti Messias, Florenzi Krunic e Bakayoko; da valutare le condizioni di Calabria, rientrato in anticipo dalla Nazionale a causa di un risentimento muscolare. La situazione non è, perciò, semplice, ma la squadra rossonera ha spesso e volentieri dimostrato di saper fare straordinariamente fronte ai tanti problemi avuti e di tirare fuori il meglio di sé anche in condizioni veramente complicate. E ciò, in casi come questi, può fare la differenza.

Mirante in arrivo

Da sabato 16 ottobre a domenica 7 novembre il Milan affronterà 7 match importanti, tra cui le due gare di Champions League con il Porto e i due big match di campionato contro Roma e Inter: non è, dunque, il momento di scoraggiarsi, ma quello di continuare, con l'entusiasmo dei giovani e la forza del gioco, a inseguire gli obiettivi stagionali. Per cautelarsi, intanto, la società rossonera ha raggiunto l'accordo con Antonio Mirante, 38enne portiere svincolato dopo l'esperienza alla Roma, con la speranza che l'operazione di Maignan vada per il meglio e che i tempi di recupero siano piuttosto rapidi.