Milan, Conceiçao a rischio esonero se perde a Lecce: pronto Tassotti

Dopo tre sconfitte di fila in campionato contro Torino, Bologna e Lazio, il Milan deve tornare assolutamente alla vittoria stasera alle 18 sul campo del Lecce. I tre punti servono non solo per la classifica, ma anche per salvare la panchina di Sergio Conceiçao, il quale, in caso di un altro ko, è a serio rischio esonero. Il club di via Aldo Rossi vorrebbe evitare un altro ribaltone in panchina visto che la stagione è ormai compromessa, ma senza una svolta immediata, almeno nei risultati, una decisione forte diventerebbe pressoché inevitabile.

A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera che spiega che in caso di esonero del portoghese Mauro Tassotti, attualmente al Milan Futuro nello staff di Massimo Oddo, sarebbe pronto a prendere il suo posto e traghettare la prima squadra milanista fino al termine della stagione (anche se non fa i salti di gioia all’idea di prendersi una grana del genere). Poi in estate ci sarà una grande rivoluzione che riguarderà ovviamente anche la panchina.