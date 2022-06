Milan, confermata per il 31 luglio l'amichevole contro il Marsiglia

MilanNews.it

© foto di Andrea Losapio

Come anticipato da MilanNews.it, la terza amichevole del pre campionato del Milan andrà in scena in Francia: i rossoneri affronteranno l’Olympique Marsiglia allo stadio Velodrome per domenica 31 luglio alle ore 18:00. Le informazioni sui biglietti per le due amichevoli estive verranno comunicate sui canali del Milan nelle prossime settimane.